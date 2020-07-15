Мобилизации в Азербайджане из-за боев на границе с Арменией не будет

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана не намерена объявлять мобилизацию в связи с военными действиями на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, говорится в заявлении Службы.
«В настоящее время Вооруженные илы Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства. Территориальная целостность страны обеспечивается азербайджанской армией. В связи с этим, Госслужба заявляет, что при возникновении необходимости, с требованиями действующего законодательства, резервисты могут быть призваны в ряды ВС для обеспечения защиты страны и государственной безопасности. Но в настоящее время такой необходимости нет»,- отмечается в сообщении.
Госслужба также выразила благодарность всем добровольцам, которые выразили готовность встать на защиту территориальной целостности и безопасности Азербайджана.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.
Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжались и во вторник.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.
Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. "Кроме генерал-майора Хашимова и полковника Мирзяеева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении", - отметил Велиев. В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.
По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.
В среду ситуация на границе спокойная.
Б.Рустамбеков
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