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ТЭК 15.07.2020 13:50

ТД SOCAR Украина рассчитывает заключить договор толлинга газа с Одесским припортовым заводом

Компания «Торговый Дом SOCAR Украина» ("дочка" SOCAR – ИФ-Аз) рассчитывает стать новым поставщиком давальческого сырья для АО «Одесский припортовый завод» (OPZ).

«Украинский производитель мочевины и аммиака во вторник объявил, что получил пять предложений в рамках тендера на отбор компании, оказывающей услуги по толлингу природного газа и отгрузке готовой продукции, включая текущего поставщика Agro Gas Trading (AGT). В число остальных претендентов входят: IBE Trade Corp. (США), Maddox SA (Швейцария), частное предприятие ОККО «КОНТРАКТ» (Украина) и ТД «Сокар Украина»», - говорится в сообщении завода, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Как отмечают в юридическом управлении OPZ, итоги тендера и заключение нового договора с компанией–победителем планируется провести до середины августа 2020 года. В этой связи, предприятие с 1 июля продолжает сотрудничество с действующим поставщиком давальческого сырья.

«Срок договора по переработке давальческого сырья между OPZ и Agro Gas Trading истек 30 июня 2020 года. Всвязи с тем, что новый поставщик пока не выбран, правление OPZ приняло решение о заключении нового договора с Agro Gas Trading сроком на два месяца или до даты начала работ по договору, который будет заключен по результатам проведенного отбора», - говорится в сообщении.

АО «Одесский припортовый завод» специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Предприятие также занимается приемом и погрузкой на суда химической продукции, предназначенной на экспорт. Общая площадь территории завода составляет 250 га.

ООО «Торговый дом «SOCAR Украина» входит в Группу компаний SOCAR. Развивает направление продаж мелкого и крупного опта нефтепродуктов. С начала 2017 г. вышел на рынок природного газа.

Н.Аббасова

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Тэги: УКРАИНА, SOCAR, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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