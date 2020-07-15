Азербайджан отомстил за гибель генерал-майора и полковника в боях на границе с Арменией – президент Алиев

Президент Азербайджана в среду связался с семьями погибших в боях на границе с Арменией генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева, сообщает пресс-служба президента.

«15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев поговорил по телефону с Самаей, матерью генерал-майора Полада Гашимова и с Элвином, сыном полковника Ильгара Мирзяева, которые героически погибли во время боя 14 июля», - отмечается в сообщении.

В ходе беседы президент выразил глубокое соболезнование семья погибших военнослужащих, пожелал им терпения.

Алиев отметил, что героизм военнослужащих, погибших за Родину, никогда не будет забыт, за них отомстили и будут мстить, их кровь не останется на земле.

Как отмечалось ранее, генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзаев героически погибли в результате обстрелов со стороны ВС Армении.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжались и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

Вместе с этим, замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели во вторник 7 азербайджанских военных. Кроме генерал-майора Гашимова и полковника Мирзяева погибли еще пять человек, включая двух офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении.

В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По его словам, с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

В среду ситуация на границе с Арменией спокойная.

Х.Насирзаде