Регулятор в США проверит раскрытие информации нефтяными ETF и подготовит доклад об апрельском обвале WTI

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) изучает раскрытие информации популярными среди розничных инвесторов товарными биржевыми фондами (ETF), включая нефтяные, заявил Financial Times председатель регулятора Хит Тарберт.
Он также сказал, что комиссия ведет проверку в связи с обвалом цены на фьючерсы WTI в конце апреля ниже нуля и до конца года планирует опубликовать доклад наподобие отчетов о других нарушениях функционирования рынка, включая "мгновенный обвал" (flash crash) 2010 года.
Некоторые популярные биржевые фонды, среди которых отслеживающий нефтяные цены United States Oil Fund (US Oil Fund), были вынуждены резко менять структуру своих портфелей на фоне падения нефтяных цен.
"Есть примеры, когда стратегии менялись, а раскрытая информация оставалась прежней. Именно на этом мы планируем сфокусироваться", - сказал Тарберт.
В конце апреля основатель Continental Resources Гарольд Хэм призвал CFTC выяснить, могли ли рыночные манипуляции или сбой системы привести к снижению цены ниже нуля.
"Мы пока так или иначе не можем сказать, было ли какое-то нарушение", - сказал Тарберт, отметив, что CFTC изучает время совершения торговых операций в апреле.
Однако он подчеркнул, что факторы спроса и предложения могут объяснить резкое снижение цен. По мнению Тарберта, трейдеры до апреля могли не учитывать возможность исчерпания места в нефтехранилищах.
Падение нефтяных цен способствовало притоку средств розничных инвесторов в торгуемые на бирже фонды, инвестирующие в нефтяные фьючерсы. Однако многие индивидуальные инвесторы не предполагали, что цены могли стать отрицательными и что они подвергали себя большому риску, пишет FT.
В конце мая CFTC опубликовала сообщение, в котором предупредила розничных инвесторов о том, что сырьевые ETF не всегда ведут себя так же, как биржевые и паевые инвестиционные фонды, вкладывающие средства в акции и облигации.
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