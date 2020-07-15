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СНГ 15.07.2020 17:34

Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден - Мишустин

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, и сейчас наблюдается улучшение ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он отметил, что последние сутки в стране прирост заболеваемости минимальный и не превышает 1%.

"Это нам позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже. Раньше заседания координационного совета проводились чуть ли не ежедневно. Сейчас для решения всех неотложных вопросов вполне хватает еженедельной встречи", - заметил премьер.

Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, МИШУСТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]