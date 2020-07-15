Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден - Мишустин

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, и сейчас наблюдается улучшение ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он отметил, что последние сутки в стране прирост заболеваемости минимальный и не превышает 1%.

"Это нам позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже. Раньше заседания координационного совета проводились чуть ли не ежедневно. Сейчас для решения всех неотложных вопросов вполне хватает еженедельной встречи", - заметил премьер.

Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь.