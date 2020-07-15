ЕБРР выделит Банку Грузии кредит на $100 млн для финансирования МСП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) откроет Банку Грузии, одному из крупнейших коммерческих банков страны, пятилетнюю кредитную линию лимитом $100 млн для финансирования малых и средних предпринимателей.

"Цель кредитования - поддержка частного бизнеса после пандемии коронавируса для устранения ее экономических последствий и укрепления устойчивости местной экономики", - говорится в сообщении ЕБРР.

Грузинский банк будет предоставлять долгосрочные кредиты "с особым акцентом на микро-, малые и средние предприятия, которые формируют важный сегмент грузинской экономики" и поддержка которых "сейчас, как никогда, является приоритетом для ЕБРР", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно подписанному кредитному соглашению, привлеченные средства могут быть освоены как в национальной валюте - лари, так и в евро и долларах США.

Банк Грузии сообщает, что этот финансовый ресурс "является первым долгосрочным кредитом, выделяемым ЕБРР стране в рамках программы поддержки для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и направлен на смягчение его негативных экономических последствий для клиентов банка".

На 1 апреля 2020 года активы Банка Грузии составляли $5 млрд 620,8 млн, или 35,9% совокупных активов банковского сектора страны. Основным акционером банка является BGEO Group (79,75%). Группа была создана в мае 2015 года в процессе реорганизации банка его акционером - Bank of Georgia Holdings Plc.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года - начала деятельности в стране - банк инвестировал около $4 млрд в 251 проектов в разных секторах экономики. 86% этих инвестиций осуществлены в частном секторе.