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Дальнее зарубежье 15.07.2020 18:17

Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Ливии

По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. М.Аль Нахайян поблагодарил Президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - говорится в сообщении.

"Рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства, включая реализацию договоренностей по итогам государственного визита Президента Российской Федерации в ОАЭ в октябре 2019 года", - сообщает пресс-служба.

"При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]