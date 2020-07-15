Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию в Ливии

По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. М.Аль Нахайян поблагодарил Президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - говорится в сообщении.
"Рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства, включая реализацию договоренностей по итогам государственного визита Президента Российской Федерации в ОАЭ в октябре 2019 года", - сообщает пресс-служба.
"При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса", - говорится в сообщении.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
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