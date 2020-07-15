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Дальнее зарубежье 15.07.2020 22:18

Вучич: Белград ведет переговоры с одной страной - производителем вакцины от COVID-19

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что страна будет одной из тридцати, которые получат вакцину от COVID-19 в первую очередь. При этом он ожидает, что поставки будут осуществлены уже до конца нынешнего года.

"Мы ведем переговоры с одной страной, связанной с производством вакцины. Ее испытания завершены, и ее уже предоставляют тем, кто находится в зоне риска. Мы надеемся, что до конца года у нас будет эта вакцина, которая стала бы спасением для Сербии в целом", - приводит в среду сербская телерадиокомпания РТС слова президента Сербии.

"Мы рассчитываем быть в списке первых 30-ти стран, которые получат вакцину", - добавил Вучич.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Сербии в связи с COVID-19 вновь осложнилась, в стране существует проблема с размещением заболевших.

"Белград и Нови Сад вновь лидируют по количеству зараженных. Мы более не знаем, где размещать людей, мы изыскиваем решение. Мы делаем все, что в наших силах. Без сомнения, сегодня количество (заболевших) будет больше, чем вчера", - сказал он.

Ранее на этой неделе глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила, что "на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 154 пациента" - это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. До этого самым сложным днем для сербских врачей стало 14 апреля, когда на аппаратах ИВЛ находились 146 человек.

По ее словам, сейчас 49 аппаратов ИВЛ распределяют по региональным медицинским центрам страны.

С начала эпидемии COVID-19 в Сербии подтверждено 19 тыс. случаев заражения, 418 пациентов скончались, 13,9 тыс. вылечились.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, НАДЕЖДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]