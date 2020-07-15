Меркель и Путин обсудили по телефону Украину, Ливию и Иран - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в среду провели телефонный разговор, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В центре разговора была реализация минских договоренностей для мирного разрешения конфликта на востоке Украины", - сказано в сообщении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Помимо этого стороны обсудили "оружейное эмбарго" в отношении Ирана и "актуальное положение в Ливии".