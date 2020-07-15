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ТЭК 15.07.2020 16:47

Саудовская Аравия планирует сохранить экспорт нефти в августе на уровне июля

Саудовская Аравия планирует сохранить экспорт нефти в августе на текущем уровне, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в начале заседания министерского мониторингового комитета (JMMC).

Министр отметил, что ослабление сокращений добычи нефти будет едва ощутимо на рынках, поскольку одновременно будет расти внутренний спрос. Саудовской Аравии понадобится дополнительно 500 тыс. б/с в августе для внутреннего потребления.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]