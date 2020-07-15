Саудовская Аравия планирует сохранить экспорт нефти в августе на уровне июля

Саудовская Аравия планирует сохранить экспорт нефти в августе на текущем уровне, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в начале заседания министерского мониторингового комитета (JMMC).

Министр отметил, что ослабление сокращений добычи нефти будет едва ощутимо на рынках, поскольку одновременно будет расти внутренний спрос. Саудовской Аравии понадобится дополнительно 500 тыс. б/с в августе для внутреннего потребления.