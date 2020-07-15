SOCAR в конце июля планирует поставить в Беларусь партию нефти Azeri Light

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в конце июля отправить в Беларусь новую партию с азербайджанской нефтью.
"Мы планируем ориентировочно 30-31 июля отправить в Беларусь партию нефти из грузинского порта Супса", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Он сообщил, что объем данной партии составит около 650 тыс. баррелей.
Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) за март-апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн - в апреле.
В июне SOCAR также поставила для Мозырского НПЗ партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы.
По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.
Поставки нефти из Азербайджана в Белоруссию через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.
Поставки нефти в Белоруссию на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.
Н.Аббасова
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