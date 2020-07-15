Запуск второго этапа сделки ОПЕК+ соответствует рыночным тенденциям и снижает волатильность - Новак

Запуск второго этапа сделки ОПЕК+, предусматривающего уменьшение сокращения добычи нефти, соответствует рыночным тенденциям и снижает волатильность, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Максимальные трудности, связанные с падением спроса позади. Наметились признаки восстановления спроса, числа перелетов, продаж автомобильного топлива, при этом существует вероятность второй волны, что может повлечь риски для потребления", - сказал он на заседании объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+.

В то же время министр отметил, что существует вероятность второй волны, и это может повлечь дополнительные сокращения потребления. "В этой связи считаю важным продолжить ежемесячный мониторинг ситуации, а также подчеркиваю направленность нашего июньского решения о продлении сокращений до конца июля", - добавил Новак.

При этом он подчеркнул, что РФ полностью выполняет обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

"Оценивая текущую ситуацию, считаю, что незначительное ослабление действующих сокращений и запуск согласованного второго этапа корректировок в объеме 7,7 млн баррелей в сутки в полной мере соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволит избежать волатильности, во многом в связи с тем, что фактически весь объем наращиваемой добычи будет потреблен на внутреннем рынке стран-производителей по мере восстановления спроса", - заявил министр.

"Особое значение в этом контексте приобретает строгое соблюдение достигнутых между странами-участницами ОПЕК+ договоренностей", - сказал Новак. "Реализация нового этапа сокращений не снимает со стран-участниц ответственности по компенсации несокращенных в мае и июне объемов", - пояснил он.