Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9371 RUR   0.024 GBR   2.1373 TRY   0.2476

Цена на нефть

14.07   $/bbl WTI 40.29 0.19 Brent 42.90 0.18

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 15.07.2020 16:55

В Азербайджане за сутки выявлены 559 новых случая COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 559 человек, сообщает оперативный штаб.

"В то же время выздоровело 545 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 25,672 тыс., число вылечившихся – 16,695 тыс., скончались - 326.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,651 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,312 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 592,778 тыс. тестов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


Похожие новости


В Азербайджане за сутки выявлены 543 новых случая COVID-19, 6 человек скончались В Азербайджане за сутки от COVID-19 вылечились больше, чем заразились В Азербайджане за сутки выявлены 520 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались В Азербайджане за сутки выявлен 531 новый случай COVID-19, 6 человек скончались В дипмиссиях Азербайджана в Мексике и Молдове выявлены факты заражения COVID-19 – помощник президента В Азербайджане за сутки выявлено 526 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]