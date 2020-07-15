В Азербайджане за сутки выявлены 559 новых случая COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 559 человек, сообщает оперативный штаб.

"В то же время выздоровело 545 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 25,672 тыс., число вылечившихся – 16,695 тыс., скончались - 326.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,651 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 8,312 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 592,778 тыс. тестов.

Н.Аббасова