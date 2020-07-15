В Азербайджане за сутки выявлены 559 новых случая COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 559 человек, сообщает оперативный штаб.
"В то же время выздоровело 545 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 25,672 тыс., число вылечившихся – 16,695 тыс., скончались - 326.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,651 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 8,312 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 592,778 тыс. тестов.
Н.Аббасова
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