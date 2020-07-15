Рынки в среду ожидают итогов онлайн-конференции ключевых членов ОПЕК+, где главной темой является возможность увеличения добычи на 2 млн баррелей в сутки с августа. Решение смягчить ограничения на добычу (с 9,7 млн б/с), введенные ранее в этом году в ответ на резкое падение спроса из-за пандемии, выглядит своевременным, считает ведущий персональный брокер компании "БКС Брокер" Андрей Богдашов.

По его словам, спрос восстановился с минимумов апреля: Китай импортирует 13 млн б/с, что приближается к уровню 2019 года 14 млн б/с и заметно превышает значение июня 2019 года на уровне 9,6 млн б/с (часть этого объема, вероятно, приходится на пополнение запасов дешевой нефтью, но восстановление все равно заметное), а спрос на бензин в США - всего на 5% ниже докризисного уровня (при этом спрос на нефтепродукты - все еще на 12% ниже нормальных значений).

Некоторые участники рынка обеспокоены возможной потерей рыночной доли в пользу других игроков (вне ОПЕК+), если картель не предпримет активные меры по возобновлению добычи. Цены на нефть в последнее время выросли довольно резко и быстро, что вызывает беспокойство. Рост может побудить сланцевые компании США ускоренно увеличивать добычу, что, в свою очередь, опять будет давить на спрос.

Тем временем, большой позитивной новостью для рынков капитала стало сообщение о прогрессе в создании вакцины от COVID-19 компанией Moderna. Кроме того, множество других компаний со всего света участвует в создании вакцины, и вероятность появления такой вакцины довольно велика. Это дает всем надежду на сдерживание эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения призывает с осторожностью относиться к таким новостям, поскольку считает, что COVID-19 - долгосрочная угроза. В свете новых антирекордов по числу заболевших в ряде стран от Америки до Европы и Азии опасения, что пандемия так быстро не закончится, вполне обоснованы, что создает угрозу для экономического восстановления, считает эксперт.

Поддержкой ценам на нефть также выступает статистика Американского института нефти, показавшая снижение запасов нефти на 8,3 млн баррелей за неделю, что резко контрастирует с ростом на 2 млн баррелей неделей ранее.

На рынке акций РФ в среду просели акции "Газпрома" после отсечки реестра акционеров для выплат дивидендов (15,24 рубля). Сейчас на рынке в целом преобладает оптимизм, и бумаги "Газпрома" отошли от утренних минимумов. Долгосрочно взгляд на акции "Газпрома" остается позитивным.

Также можно обратить внимание на подросшие акции Сбербанка (+0,5%). Правление банка проведет заседание 25 августа, где вполне может одобрить 18,7 рубля дивидендов на акцию, что составит 8,8% дивидендной доходности для обыкновенных бумаг. Столь существенные дивиденды, постепенное окончание пандемии, хорошая отчетность банка - все вместе могут стать поддержкой для акций Сбербанка, считает Богдашов.