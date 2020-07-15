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Карабахский конфликт 15.07.2020 17:23

Гражданин Армении добровольно перешел на территорию Азербайджана

Гражданин Армении 30-летний Нарек Сардарян перешел на территорию Нахчыванской автономной республики Азербайджана.

В среду на телевидении Нахчыванской автономной республики показали интервью с Сардаряном.

Видео интервью распространили азербайджанские СМИ.

В интервью он заявил, что давно искал возможность перейти в Азербайджан, так как в Армении постоянно сталкивался с коррупцией и произволом, отмечает плохое социально-экономическое положение в Армении.

Сардарян отказался возвращаться в Армению и попросил предоставить ему азербайджанское гражданство.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАЖДАНИН, ПЕРЕХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]