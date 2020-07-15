Гражданин Армении добровольно перешел на территорию Азербайджана

Гражданин Армении 30-летний Нарек Сардарян перешел на территорию Нахчыванской автономной республики Азербайджана.

В среду на телевидении Нахчыванской автономной республики показали интервью с Сардаряном.

Видео интервью распространили азербайджанские СМИ.

В интервью он заявил, что давно искал возможность перейти в Азербайджан, так как в Армении постоянно сталкивался с коррупцией и произволом, отмечает плохое социально-экономическое положение в Армении.

Сардарян отказался возвращаться в Армению и попросил предоставить ему азербайджанское гражданство.

А.Азизов