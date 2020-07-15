НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов

ООО "НБКО Embafinans" 17 июля проведет аукцион по размещению облигаций на 1,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

Облигации эмитированы со сроком обращения 365 дней и по ставке 11% годовых.

Эмиссия разделена на 1,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Андеррайтером размещения облигаций выступит "Инвестиционная компания Unicapital".

НБКО Embafinans создано в 2012 году. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. Активы НБКО на конец 2019 года превышают 42,8 млн манатов.

A.Мамедов