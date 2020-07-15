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Финансы 15.07.2020 17:26

НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов

ООО "НБКО Embafinans" 17 июля проведет аукцион по размещению облигаций на 1,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

Облигации эмитированы со сроком обращения 365 дней и по ставке 11% годовых.

Эмиссия разделена на 1,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Андеррайтером размещения облигаций выступит "Инвестиционная компания Unicapital".

НБКО Embafinans создано в 2012 году. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. Активы НБКО на конец 2019 года превышают 42,8 млн манатов.

A.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]