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ТЭК 15.07.2020 17:36

JMMC в целом согласовал рост добычи ОПЕК+ с августа

Члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в целом согласовали ослабление ограничений по добыче нефти с августа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Текущие условия сделки предполагают увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2 млн б/с с августа.

Сопредседатели JMMC, министры энергетики Саудовской Аравии и России Абдулазиз бен Сальман и Александр Новак, считают, что нужно продолжать действовать по намеченному плану.

Так, по словам министра Саудовской Аравии, увеличение добычи странами ОПЕК+ будет компенсировано "недосдачами" объемов стран, которые не полностью исполняли соглашение в мае и июне, кроме того, будет почти незаметно благодаря росту спроса.

ОПЕК+ назначила проведение пресс-конференции спустя несколько минут после начала заседания.

Сделка ОПЕК+, заключенная в начале апреля, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составляют 9,7 млн б/с (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось слегка ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

В июле было принято решение продлить ограничения в 9,7 млн б/с еще на один месяц.

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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]