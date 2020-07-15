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ТЭК 15.07.2020 17:32

SOCAR в I полугодии сократила экспорт нефти на 6,9%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в первом квартале 2020 года экспортировала 10 млн 430,312 тыс. тонн нефти, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как сообщалось, в январе-июне 2019 года SOCAR экспортировала 10 млн 701,586 тыс. тонн нефти. Таким образом, компания в отчетный период 2020 года сократила экспорт нефти на 6,9%.

Кроме того, в январе-июне 2020 года SOCAR экспортировала 1 млн 204,834 тыс. тонн продуктов нефтепереработки и нефтехимии (рост на 13,5% - ИФ).

Во II-ом квартале 2020 года SOCAR экспортировала 5 млн 40,247 тонн нефти (рост по сравнению с апрелем- маем 2019 года на 2,6% -ИФ) и 671,221 тыс. тонн (рост на 11%) продукции нефтепереработки и нефтехимии.

Как сообщалось, в 2019 году SOCAR экспортировала 21,1 млн тонн нефти и 2 млн 233,21 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии.

За исключением объемов, добываемых собственными силами, компания направляет на экспорт прибыльную нефть Азербайджана и SOCAR, добываемую в рамках нефтяных контрактов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: SOCAR, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]