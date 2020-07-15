SOCAR в I полугодии сократила экспорт нефти на 6,9%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в первом квартале 2020 года экспортировала 10 млн 430,312 тыс. тонн нефти, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
Как сообщалось, в январе-июне 2019 года SOCAR экспортировала 10 млн 701,586 тыс. тонн нефти. Таким образом, компания в отчетный период 2020 года сократила экспорт нефти на 6,9%.
Кроме того, в январе-июне 2020 года SOCAR экспортировала 1 млн 204,834 тыс. тонн продуктов нефтепереработки и нефтехимии (рост на 13,5% - ИФ).
Во II-ом квартале 2020 года SOCAR экспортировала 5 млн 40,247 тонн нефти (рост по сравнению с апрелем- маем 2019 года на 2,6% -ИФ) и 671,221 тыс. тонн (рост на 11%) продукции нефтепереработки и нефтехимии.
Как сообщалось, в 2019 году SOCAR экспортировала 21,1 млн тонн нефти и 2 млн 233,21 тыс. тонн продукции нефтепереработки и нефтехимии.
За исключением объемов, добываемых собственными силами, компания направляет на экспорт прибыльную нефть Азербайджана и SOCAR, добываемую в рамках нефтяных контрактов.
Н.Аббасова
Ереван в случае безнаказанности продолжит военные провокации против Азербайджана – помощник президента Азербайджана
Гражданин Армении добровольно перешел на территорию Азербайджана
Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку Азербайджана в конфликте с Арменией
В Азербайджане за сутки выявлены 559 новых случая COVID-19, 7 человек скончались
Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро
Подсчитывается ущерб, нанесенный парламенту Азербайджана в результате незаконного проникновения демонстрантов в ночь на 15 июля
ИВ Гусара направит свыше 1 млн манатов на благоустройство и ремонт дорог
ИВ Абшеронского района направит 276 тыс. манатов на ремонт жилфонда Хырдалана
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
США запустили ракету с четырьмя разведывательными спутниками
Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден - Мишустин
Губернатор Окинавы считает необходимым из-за распространения коронавируса ввести карантин на двух американских военных базах
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР организации канала связи между ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) и ЦБ РФ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Imperva v1000 Application Firewall Virtual Appliance»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог