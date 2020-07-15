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Транспорт и связь 15.07.2020 23:23

Украинское правительство решило запретить ввоз вагонов из РФ

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил постановление о запрете ввозить в Украину вагоны из Российской Федерации, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Согласно обнародованному им документу, в частности, запрещается до 31 декабря 2020 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была ж/д администрация РФ.

Постановление вступает в силу со дня его публикации.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВАГОНЫ, ВВОЗ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]