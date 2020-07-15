Украинское правительство решило запретить ввоз вагонов из РФ

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил постановление о запрете ввозить в Украину вагоны из Российской Федерации, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Согласно обнародованному им документу, в частности, запрещается до 31 декабря 2020 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была ж/д администрация РФ.

Постановление вступает в силу со дня его публикации.