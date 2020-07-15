На Эйфелевой башне для посетителей открылся верхний этаж

Главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня - полностью открылась для посещений, сообщают французские СМИ.
Третий этаж башни в среду начал принимать своих первых посетителей после снятия мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Одними из первых на верхний этаж достопримечательности поднялась группа, состоящая из колумбийцев и французов.
Предыдущие два этажа возобновили работу еще 25 июня.
На каждом этаже установлены диспенсер с антисептиками, посетители обязаны быть в маске. Кроме того, установлены знаки о необходимости соблюдения дистанции.
С середины июня музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно возобновлять работу.
Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр заработал 6 июля. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду открыл свои двери для посетителей 1 июля.
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