На Эйфелевой башне для посетителей открылся верхний этаж

Главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня - полностью открылась для посещений, сообщают французские СМИ.

Третий этаж башни в среду начал принимать своих первых посетителей после снятия мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Одними из первых на верхний этаж достопримечательности поднялась группа, состоящая из колумбийцев и французов.

Предыдущие два этажа возобновили работу еще 25 июня.

На каждом этаже установлены диспенсер с антисептиками, посетители обязаны быть в маске. Кроме того, установлены знаки о необходимости соблюдения дистанции.

С середины июня музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно возобновлять работу.

Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр заработал 6 июля. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду открыл свои двери для посетителей 1 июля.