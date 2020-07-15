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Туризм 15.07.2020 23:02

На Эйфелевой башне для посетителей открылся верхний этаж

Главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня - полностью открылась для посещений, сообщают французские СМИ.

Третий этаж башни в среду начал принимать своих первых посетителей после снятия мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Одними из первых на верхний этаж достопримечательности поднялась группа, состоящая из колумбийцев и французов.

Предыдущие два этажа возобновили работу еще 25 июня.

На каждом этаже установлены диспенсер с антисептиками, посетители обязаны быть в маске. Кроме того, установлены знаки о необходимости соблюдения дистанции.

С середины июня музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно возобновлять работу.

Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр заработал 6 июля. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду открыл свои двери для посетителей 1 июля.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, БАШНЯ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]