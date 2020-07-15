Ереван в случае безнаказанности продолжит военные провокации против Азербайджана – помощник президента Азербайджана

Европейский союз должен решительно осудить Армению за конфликт на границе с Азербайджаном, иначе не избежать в будущем повторения таких провокаций, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Действия Армении должны быть решительно осуждены международным сообществом, включая ЕС. В противном случае безнаказанность Армении в дальнейшем побудит официальный Ереван прибегнуть к новым военным провокациям. Азербайджан надеется, что ЕС даст правовую оценку незаконной деятельности Армении на наших оккупированных территориях, включая ее политику незаконных поселений», - сказал Гаджиев в интервью новостному порталу euractiv.com.
Помимо этого, помощник президента подчеркнул, что ложные обвинения Армении в адрес Азербайджана о нарушении прекращения огня (на границе – ИФ) являются абсурдными, ввиду того, что пограничные территории Азербайджана оставались под наблюдением Госпогранслужбы, в то время как Армения заранее стянула военные силы к границе.
«Армянская сторона подготовила эту провокацию заранее и целенаправленно. Таким образом, перед событиями в этом районе было сосредоточено большое количество руководства и личного состава армянской армии. Армянская сторона также утверждает, что азербайджанская армия пыталась атаковать с помощью всего одной машины. Это нелогично. Реальность такова, что армянская сторона использует артиллерию для совершения очередного акта преднамеренной агрессии против Азербайджана», - подчеркнул Гаджиев.
По его словам, целью Армении в боестолкновениях на границе являлось создание нового источника напряженности в регионе, срыв переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, тем самым нежелании освобождать азербайджанские земли.
«Кроме того, с такими провокациями они хотят отвлечь внимание от сложной социально-экономической ситуации внутри Армении и вовлечь политические и военные организации, членами которых они являются, в этот процесс», - отметил Гаджиев.
Он добавил, что армянская сторона целенаправленно наносила удары по селам, населенным азербайджанскими гражданскими лицами в этих районах, тем самым грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, а также соответствующие Женевские конвенции. Гаджиев также отметил тот факт, что в результате обстрела армянских военных был убит 76-летний гражданин Азербайджана.
Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.
Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.
Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжались и во вторник.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.
В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.
По оценкам азербайджанской стороны с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.
В настоящее время ситуация на границе спокойная.
Х.Насирзаде
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