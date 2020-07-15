SOCAR Polymer осуществил эмиссию облигаций на $200 млн с целью рефинансирования части кредита, привлеченного от Газпромбанка

Компания «SOCAR Polymer» осуществила эмиссию облигаций на сумму $200 млн, сообщает ОАО "PASHA Bank", которое выступило основным консультантом по структурированию и координированию сделки по выпуску ценных бумаг.
«Эмиссия облигаций на сумму в $200 млн успешно размещена 9 июля 2020 года. Андеррайтерами выпуска ценных бумаг стали компании PASHA Capital и PSG Kapital», - сообщает PASHA Bank.
Облигации SOCAR Polymer выпущены сроком 5 лет, с процентной ставкой в 5% годовых. Оплата по процентам будет происходить раз в квартал.
Покупателями облигаций выступили 8 азербайджанских банков: PASHA Bank, Международный Банк Азербайджана (МБА), Xalq Bank, Kapital Bank, Bank Respublika, Rabita Bank, Ziraat Bank и Bank of Baku.
Средства, привлеченные в результате эмиссии, были использованы для повторного финансирования части кредита, привлеченного от АО «Газпромбанк» в целях оптимизации портфеля финансирования SOCAR Polymer. Таким образом, азербайджанские банки приняли участие в финансовом портфеле компании.
«Эмиссия облигаций на сумму в $200 млн стала знаковым событием для азербайджанского долгового рынка, особенно учитывая нынешний период временного снижения деловой активности в стране и мире на фоне пандемии COVID-19", - сказал председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов, комментируя сделку.
Других подробностей сделки банк не приводит.
SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана. Помимо SOCAR среди акционеров присутствуют также Vitol Black Sea V.L.L, Tekfen, PASHA Holding, Ecoland, Polimer Investment и AKKIK.
SOCAR Polymer в июле 2018 года начало ввела в эксплуатацию в Азербайджане завод по производству полипропилена. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.
В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.
На реализацию проекта строительства этих двух заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.
В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности. Суммарные доходы SOCAR Polymer от эксплуатации заводов за период деятельности ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.
ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.
А.Мамедов
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