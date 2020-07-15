Помощник президента Азербайджана призвал главу МИД Армении раскрыть точные данные о потерях в результате инцидента на границе

На международном телеканале «Al Jazeera İnternational» в среду в прямом эфире состоялись дебаты, с участием помощника президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и глава МИД Армении Зохраб Мнацаканян.

В своем выступлении Мнацаканян искажая суть армяно-азербайджанского конфликта, заявил, что Армения якобы является сторонником мира, пытается снизить напряженность и является гарантом безопасности армян в Карабахе.

В ответ на это Гаджиев, отметил, что подобные заявления главы МИД Армении, лишний раз подтверждают оккупационную политику Армении в отношении Азербайджана и территориальные претензии.

По его словам, в результате захватнической политики Армении, 20% территории Азербайджана, в частности Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, оккупированы, и как следствие, свыше 1 млн азербайджанцев подвергнуты этнической чистке и изгнаны из своих земель.

Он подчеркнул, что Армения как государство несет правовую ответственность за военную агрессию против Азербайджана.

“Последние события на армяно-азербайджанской границе не были обычными пограничными столкновениями, они спланированы Арменией и являются продолжением продолжающейся военной агрессии против Азербайджана. Провокация Армении вызвана следующими причинами: Армения таким способом пытается избежать армяно-азербайджанского конфликта и своей ответственности за этот конфликт; посредством этой провокации Армения пытается создать новый очаг напряженности в регионе, создавая новые угрозы для региона; официальный Ереван пытается играть в грязную и безответственную политическую игру, вовлекая в конфликт Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой она является; Армения стремится подорвать проект транспортного коридора «Восток-Запад», а также другие региональные проекты. Кроме того, таким способом руководство Армении пытается отвлечь внимание от острых социально-экономических проблем в условиях широкого распространения пандемии COVID-19 в стране”, - подчеркнул Гаджиев.

Гаджиев отметил, что руководство Армении, заявляя «Карабах - это Армения и точка», проводит политику аннексии азербайджанских территорий, тем самым подрывая формат и сущность переговорного процесса при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. “Это в первую очередь проявление неуважения по отношению к странам сопредседателям”, - добавил Гаджиев.

Он также отметил, что ответственность за провокацию на границе полностью лежит на Армении, подчеркнув, что Армения скрывает свои потери и что армянское руководство должно сообщить общественности о потерях, вызванных этой военной авантюрой.

Х.Насирзаде