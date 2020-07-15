США справятся с иностранными попытками повлиять на выборы - Помпео

Властям США удастся отбить попытки других государств повлиять на результаты американских выборов в 2020 году, заявил в среду госсекретарь Майк Помпео.

"Многие иностранные государства будут готовы сделать все что могут, чтобы оказать влияние на нас", - сказал он на конференции, организованной изданием The Hill.

В числе стран, которые могут попытаться так себя повести, глава госдепа назвал Иран, Китай, Россию. Кроме того, он предупредил, что попытки повлиять на выборы могут предпринимать и иностранные граждане, не работающие на власти той или иной страны.

Помпео выразил уверенность: "Мы отлично с этим справимся". Он добавил, что все страны мира осознают, с какими последствиями столкнутся, если будут вмешиваться во внутренние дела США.