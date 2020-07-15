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Дальнее зарубежье 15.07.2020 22:41

США справятся с иностранными попытками повлиять на выборы - Помпео

Властям США удастся отбить попытки других государств повлиять на результаты американских выборов в 2020 году, заявил в среду госсекретарь Майк Помпео.

"Многие иностранные государства будут готовы сделать все что могут, чтобы оказать влияние на нас", - сказал он на конференции, организованной изданием The Hill.

В числе стран, которые могут попытаться так себя повести, глава госдепа назвал Иран, Китай, Россию. Кроме того, он предупредил, что попытки повлиять на выборы могут предпринимать и иностранные граждане, не работающие на власти той или иной страны.

Помпео выразил уверенность: "Мы отлично с этим справимся". Он добавил, что все страны мира осознают, с какими последствиями столкнутся, если будут вмешиваться во внутренние дела США.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ВЫБОРЫ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]