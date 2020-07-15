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Дальнее зарубежье 15.07.2020 21:23

Госдеп США ввел визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, в том числе Huawei

Госдеп США объявил о решении ввести визовые ограничения для ряда сотрудников китайских технологических компаний, которые оказывали помощь властям стран, причастных к нарушению прав человека.

"Сегодня госдеп вводит визовые ограничения в отношении определенных сотрудников китайских технологических компаний, которые предоставляли материальную помощь режимам, вовлеченным в нарушения прав человека в мире", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В нем отмечается, что под это решение, в частности, подпадает компания Huawei.

"Телекоммуникационные компании в мире должны взять себе на заметку: если вы ведете бизнес с Huawei, то вы ведете бизнес с нарушителями прав человека", - заявил Помпео.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

При этом США пытаются убедить европейских и прочих союзников отказаться от сотрудничества с Huawei.

Накануне стало известно о решении британского правительства запретить Huawei до 2027 года участвовать в развертывании сетей 5G в Великобритании. Позднее, напоминают СМИ, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация и он лично убедил многие страны не иметь дела с Huawei из-за рисков в сфере безопасности.

В свою очередь в среду Пекин обвинил Великобританию в сговоре с США против китайских компаний.

Британский телеканал Sky news ранее отмечал, что на такой вердикт Лондона повлияли санкции США против Huawei в мае, когда Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. Вследствие этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании.

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Тэги: США, ВИЗЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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