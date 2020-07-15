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ТЭК 15.07.2020 22:01

Новак: снижение спроса на нефть в июне составило 10 млн б/с против "пиковых" 25 млн б/с в апреле, рынок стабилен и сбалансирован

Снижение мирового спроса на нефть сократилось с пиковых 25 млн б/с в апреле до 10 млн б/с в июне, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания JMMC.

"Мы видим, что рынок и спрос восстанавливаются: если в апреле снижение спроса составляло 25 млн б/с, то в июне мы наблюдали снижение спроса примерно на 10 млн б/с", - сообщил Новак.

По его словам, сейчас рынок сбалансирован и достаточно стабилен. "Сегодня видим, что рынок сбалансирован с учетом снижения добычи странами ОПЕК+ и странами, не входящими в альянс", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]