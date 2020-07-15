Снижение мирового спроса на нефть сократилось с пиковых 25 млн б/с в апреле до 10 млн б/с в июне, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания JMMC.

"Мы видим, что рынок и спрос восстанавливаются: если в апреле снижение спроса составляло 25 млн б/с, то в июне мы наблюдали снижение спроса примерно на 10 млн б/с", - сообщил Новак.

По его словам, сейчас рынок сбалансирован и достаточно стабилен. "Сегодня видим, что рынок сбалансирован с учетом снижения добычи странами ОПЕК+ и странами, не входящими в альянс", - подчеркнул он.