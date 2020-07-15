ВС Армении надолго запомнят разрушительный удар военных Азербайджана в ходе боев на границе - президент Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия нанесла сокрушительный удар по позициям ВС Армении в результате боевых действий на границе двух стран.

"Как вы знаете 12 июля ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в Товузском районе из артиллерии. В результате этого неожиданного удара погибли наши военные, есть раненные. При этом Армения, как всегда, попыталась всю ответственность переложить на Азербайджан", - сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

По его словам, Азербайджану не было никакого резона осуществлять военные действия на границе с Арменией. "С военной точки зрения нам начинать инцидент было бессмысленно" - отметил он.

Алиев добавил, что Армения также придумала бессмысленную причину якобы атаки Азербайджана. "Все это было сделано с целью переложить ответственность на Азербайджан. Не надо быть военным экспертом, чтобы понять абсурдность таких обвинений", - отметил он.

Президент подчеркнул, что в связи с инцидентом он поручил ВС Азербайджана отомстить за погибших, "нанести по врагу такой удар, чтобы он долгое время не мог о нем забыть".

"Кроме этого, всем международным организациям была предоставлена полная информация об этой армянской провокации. Как позволит оперативная ситуация, мы отвезем на место событий представителей военных атташе иностранных государств, журналистов", - сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что ВС Азербайджана нанесли разрушительный удар по армянским военным.

Президент подчеркнул, что, несмотря на полученные удары 12 июля, ВС продолжили провокации против азербайджанских военных в понедельник и во вторник.

"В результате у нас погибли военнослужащие, в том числе генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзяев. В связи с этим мы начали вторую часть операции "Месть", уничтожили большинство опорных пунктов противника на границе, десятки армянских военных уничтожены", - добавил он.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжались и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По оценкам азербайджанской стороны с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

В настоящее время ситуация на границе спокойная.

А.Азизов