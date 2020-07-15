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Карабахский конфликт 15.07.2020 21:08

ОДКБ не могло вмешаться в инцидент на азербайджано-армянской границе, так как Азербайджан не нарушал границу Армении - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что ОДКБ не могло вмешаться в связи с военным инцидентом на границе с Арменией.

"Я не хочу говорить о причинах, которые повлекли провокацию со стороны Армении на границе с Азербайджаном. Со временем мы их узнаем. Но хочу вот что сказать. После нашего ответа, Армения сразу обратилась к ОДКБ, запросила помощь у них. Причем тут ОДКБ? Азербайджан не нарушал границу Армении, не начинал провокацию", - сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

По его словам, обращение за помощью к ОДКБ является показателем "трусости руководства Армении". "Они в одиночку не могут противостоять Азербайджану. Они это знают, мы это знаем. Ты (Армения - ИФ) получила по голове, так отвечай за свои действия. Все члены ОДКБ - это наши друзья, естественно за исключением Армении", - добавил президент.

Алиев подчеркнул, что армянская сторона преднамеренно скрывает число потерь в результате боев на границе с Азербайджаном.

Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил Армении 12 июля на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Завязался бой. С азербайджанской стороны погибли трое, четверо - ранены. Есть потери и с армянской стороны. Попытка прорыва противника закончилась неудачей.

Бои в Товузском направлении границы продолжались и в ночь на понедельник. ВС Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки и живую силу противника. При этом в ходе ночных боев погиб азербайджанский офицер.

Обстрелы азербайджанских сел в Товузском районе продолжались и во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всю ответственность за инцидент на границе возложил на руководство Армении.

В целом, за три дня боев азербайджанская армия потеряла 11 офицеров и солдат. Также погиб один мирный житель в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

По оценкам азербайджанской стороны с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника, командный пункт противника.

В настоящее время ситуация на границе спокойная.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОДКБ


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