Президент Азербайджана подверг критике работу главы МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство работой министерства иностранных дел и главы ведомства Эльмара Мамедъярова.

"Я думаю, что наша дипломатическая деятельность могла бы быть более эффективной. Я неоднократно говорил, что наша дипломатия должна быть наступательной, а не пассивной, оборонительной. Не должно быть дипломатии, которая боится высказываться, чтобы угодить кому-то", - сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

По словам президента, главе МИД необходимо эффективнее выполнять свои обязательства, а также лучше доводить до сведения оппонентов позицию Азербайджана. "Несмотря на мои распоряжения, я не увидел результата от министра. К сожалению, в последнее время наша дипломатия не совместима с успешным развитием нашей страны, в некоторых случаях она занимается бессмысленной работой, бессмысленными переговорами. Какие могут быть переговоры с врагом по вопросу коронавируса? Это абсурд. Мы, что начали сотрудничество с Арменией?", - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что министр должен был договориться с Арменией в вопросе нагорно-карабахского конфликта, но, к сожалению, на сегодняшний день цель не достигнута, потому что Армения до сих пор не выполнила резолюции Совета Безопасности ООН.

"В сложившейся ситуации премьер-министр Армении говорит, что "Карабах - это Армения и точка". Я отвечаю на это. Министерство иностранных дел отреагировало на это в какой-то степени или нет? Я не слышал, как и народ Азербайджана. Кто должен делать это в первую очередь? Министерство иностранных дел молчит. Я сказал, что не может быть сотрудничества с Арменией, пока не будет достигнут прогресс в переговорном процессе", - добавил президент.

Президент отметил, что министр иностранных дел никак не отреагировал 12 июля, когда начинались события на границе Азербайджана и Армении.

"Чем занимался глава МИД? Где он был? Мы были на работе после событий 12 июля. Премьер-министр на работе, я на работе до утра. Министр обороны, начальник Генштаба, а также начальник СГБ, министр внутренних дел, начальник Службы внешней разведки и секретарь Совбеза работают до утра. Я не смог найти министра иностранных дел. Я спросил Али Асадова (премьер-министр - ИФ), где он. Что он сказал тебе? Скажи", - отметил он.

Премьер Асадов ответил следующее: "Он (Мамедъяров - ИФ) сказал, что я работаю из дома. Я позвонил ему. Я сказал, скажи мне по часам, где ты был? Он также сказал, что я работал из дома, что услышал про это (события на границе с Арменией - ИФ) в 3 часа дня. Затем он сказал, что разговаривал с Хикметом Гаджиевым (помощником президента - ИФ) по телефону около 6 или 7 часов вечера. Я передал ему инструкции, которые вы ему дали, и сказал, что так нельзя. Мы все на работе. Процессы управляются господином президентом. Как министр иностранных дел, вы должны делать то, те задачи, которые президент поставил. Я спросил, почему ты работаешь дома? Вы должны приходить на работу, в офис и т.д. Задача была такой поставлена. События после этого известны".

Х.Насирзаде