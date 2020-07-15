В Азербайджане запас медицинских масок превышает 14 млн штук - премьер

Азербайджан в июле-августе будет завезено дополнительно 100 автомобилей "Скорой помощи", заявил премьер-министр Али Асадов.

"В связи с увеличившимися обращениями населения в отделения "Скорой помощи" было закуплено 84 автомобиля и передано медицинским учреждениям. В июле-августе мы завезем еще 100 автомобилей "Скорой помощи", - заявил Асадов в среду в ходе расширенного заседания Кабинета Министров Азербайджана, прошедшее под руководством президента Ильхама Алиева.

Асадов также отметил, что в настоящее время в 50 больницах в 35 регионах Азербайджана осуществляется лечение больных коронавирусной инфекцией.

"В Азербайджан до сих пор было импортировано более 50 млн масок, а внутреннее производство составило 10 млн единиц. В настоящее время запас масок по стране составляет более 14 млн штук, также продолжается внутреннее производство", - сказал Асадов.

Он также сообщил, что в настоящее время для лечения больных вирусом COVID-19 выделено более 10 тыс. койко-мест.

"Если в феврале этого года в стране было всего 6 специализированных лабораторий по определению вируса COVID-19, что позволяло проводить около 1 тыс. тестов день. В настоящее время в Азербайджане уже создано 30 подобных лабораторий, и их возможности позволяют проводить более 10 тыс. тестов в день. Кроме этого, было закуплено 300 аппаратов ИВЛ",- сказал премьер-министр.

Асадов также сообщил, что в целом для борьбы с коронавирусной инфекцией сфере здравоохранения Азербайджана были выделены средства в размере 250 млн манатов.

Общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане составляет 25,672 тыс., число вылечившихся - 16,695 тыс., скончались - 326. В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,651 тыс. человек.

В Азербайджане до 1 августа действует специальный карантинный режим из-за коронавируса. При этом в 16 городах и районах страны до 20 июля действует жесткий карантин, сопровождающийся значительными ограничениями для бизнеса и населения.

Б.Рустамбеков