Власти Азербайджана планируют пересмотр параметров госбюджета-2020

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов считает целесообразным пересмотр параметров госбюджета на 2020 год.

"Целесообразно пересмотреть параметры госбюджета для оптимизации приоритетности и адресности расходов, финансирования новых потребностей и обеспечения баланса между доходами и расходами", - сказал Шарифов в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

В ответ президент страны Ильхам Алиев поддержал это решение. При этом президент добавил, что пересмотр параметров госбюджета должен быть основанным и он ждет от правительства соответствующих предложений.

"Бюджет должен быть исполнен полностью, и считаю, что у нас есть возможности для этого. Что касается пересмотра, я, в принципе, не против этого - мы шли на поправки и в предыдущие годы. Но они должны быть обоснованы. Поэтому Кабинет министров должен проанализировать данный вопрос, и дать мне конкретные предложения - на сколько мы должны увеличить расходы, и на какие цели будут направлены эти средства", - заявил Алиев.

Докладывая об исполнении госбюджета по итогам первого полугодия, Шарифов отметил, что несмотря на рост расходов, профицит госбюджета по итогам января-июня составил 292 млн манатов.

"Доходы госбюджета Азербайджана составили 12,023 млрд манатов, что на 2,9% или 338 млн манатов выше прогноза. Дополнительные поступления по линии Государственной налоговой службы составили 327 млн манатов, по линии Государственного таможенного комитета - 98 млн манатов. Несмотря на то, что прогноз по внебюджетным доходам бюджетных организаций был исполнен на 102 млн манатов меньше, а по расходам госбюджета - выше на 105 млн манатов, профицит госбюджета составил 292 млн манатов", - заявил Шарифов.

По его словам, расходы госбюджета в отчетный период составили 11,731 млрд манатов, из которых 42,5% или 4,984 млрд манатов составили социальные расходы.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии 2020 года расходы на здравоохранение выросли на 75,8% или на 287 млн манатов, образование - на 53,5% (517 млн манатов), социальную защиту и соцобеспечение - на 13,2% (196 млн манатов), сельское хозяйство и защиту окружающей среды - на 85,3% (260 млн манатов). В рамках Государственной инвестиционной программы было профинансировано 44,3% запланированных средств или 1,835 млрд манатов. На расходы по управлению госдолга было направлено 881 млн манатов", - добавил Шарифов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год составляет 24 млрд 134,5 млн манатов, расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП.

А.Мамедов