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Финансы 15.07.2020 22:23

Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму более 245 млн манатов

Вкладчики AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank получили компенсацию по застрахованным вкладам на сумму свыше 245 млн манатов, заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"На сегодня осуществлены выплаты компенсаций вкладчикам AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по застрахованным вкладам в размере свыше 245 млн манатов", - сказал Рустамов в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

По его словам, компенсации получили 13,5 тыс. вкладчиков этих банков.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО "Kapital Bank". Банком-агентом для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).

Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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