Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму более 245 млн манатов

Вкладчики AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank получили компенсацию по застрахованным вкладам на сумму свыше 245 млн манатов, заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"На сегодня осуществлены выплаты компенсаций вкладчикам AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по застрахованным вкладам в размере свыше 245 млн манатов", - сказал Рустамов в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

По его словам, компенсации получили 13,5 тыс. вкладчиков этих банков.

Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО "Kapital Bank". Банком-агентом для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).

Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.

А.Азизов