Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9371 RUR   0.024 GBR   2.1373 TRY   0.2476

Цена на нефть

14.07   $/bbl WTI 40.29 0.19 Brent 42.90 0.18

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 15.07.2020 22:34

Ликвидность банковской системы Азербайджана составляет около 8 млрд манатов - глава ЦБА

Адекватность капитала банковской системы Азербайджана составляет 23%, что обеспечивает банкам буфер безопасности в текущих неблагоприятных условиях, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.

"Во втором квартале из-за коронавируса ситуация в финансовом секторе несколько ухудшилась, но она находится под полным контролем Центробанка. Показатель адекватности капитала составляет 23%, что превышает минимальный уровень (10%) и является буфером безопасности", - сказал Рустамов в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

По его словам, в текущих неблагоприятных условиях ЦБА с начала года в рамках смягчения денежно-кредитной политики снизил учетную ставку с 7.5% до 7%. В настоящее время ликвидность банковской системы составляет около 8 млрд манатов.

При этом глава ЦБА подчеркнул, что во втором квартале 2020 года регулятор в рамках оздоровления в финансовом секторе аннулировал лицензии у 4 коммерческих банков и одной страховой компании.

Рустамов добавил, что во втором квартале 2020 года Азербайджану удалось увеличить стратегические валютные резервы после снижения в первом квартале. "Сейчас наши стратегические валютные резервы фактически равны показателю на начало 2020 года", - добавил глава ЦБА.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНСЕКТОР, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Существенного роста кредитования бизнеса в Азербайджане не наблюдается – глава ЦБА Финансово-банковский сектор Азербайджана за 1995-2014гг увеличился в 24 раза – глава Центробанка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]