Ликвидность банковской системы Азербайджана составляет около 8 млрд манатов - глава ЦБА

Адекватность капитала банковской системы Азербайджана составляет 23%, что обеспечивает банкам буфер безопасности в текущих неблагоприятных условиях, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.
"Во втором квартале из-за коронавируса ситуация в финансовом секторе несколько ухудшилась, но она находится под полным контролем Центробанка. Показатель адекватности капитала составляет 23%, что превышает минимальный уровень (10%) и является буфером безопасности", - сказал Рустамов в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.
По его словам, в текущих неблагоприятных условиях ЦБА с начала года в рамках смягчения денежно-кредитной политики снизил учетную ставку с 7.5% до 7%. В настоящее время ликвидность банковской системы составляет около 8 млрд манатов.
При этом глава ЦБА подчеркнул, что во втором квартале 2020 года регулятор в рамках оздоровления в финансовом секторе аннулировал лицензии у 4 коммерческих банков и одной страховой компании.
Рустамов добавил, что во втором квартале 2020 года Азербайджану удалось увеличить стратегические валютные резервы после снижения в первом квартале. "Сейчас наши стратегические валютные резервы фактически равны показателю на начало 2020 года", - добавил глава ЦБА.
А.Азизов
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