В Азербайджане к 2030 году может начаться процесс опустынивания, если не предпринять меры - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным активизировать работу по борьбе с засухой в стране.
"Одной из главных проблем является засуха. В прошлом году мы понесли убытки из-за засухи, в этом году тоже самое Несмотря на то, что за первое полугодие этого года объем производства продукции АПК вырос на 2,2%, мы могли бы достичь еще больших результатов. Ввиду недостаточного количества воды мы не смогли получить большего от земельных ресурсов", - сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.
В связи с этим президент отметил, что дал распоряжение о создании специальной комиссии для утверждения единого механизма управления в данной сфере. "Комиссию возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев и по моим данным, в настоящее время план мероприятий находится на последнем этапе подготовки. В скором времени мы утвердим широкий план действий, приступим к ее реализации, так как до сегодняшнего дня у нас не было этого механизма", - отметил Алиев.
Президент также отметил, что негативные изменения в климате касаются как Азербайджана. "По мнению некоторых экспертов, если сегодня в Азербайджане не будут предприняты необходимые шаги, опустынивание может произойти в некоторых районах к 2030 году. Это недопустимо, необходимо улучшить координацию между госструктурами, отвечающими за водные ресурсы", - сказал глава государства.
"Шахин Мустафаев мне доложил о незаконных водных трубопроводах, присоединенных к резервуарам. Это недопустимо. И это естественно наносит урон общему уровню водных запасов. Необходимо правильно распределять водные ресурсы для равномерного полива, для нужного водного баланса", - отметил Алиев.
Х.Насирзаде
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