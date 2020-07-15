Премьер-министр Туниса подал в отставку

Премьер-министр Туниса Эльяс Фахфах подал прошение об отставке после конфликта с крупнейшей в парламенте исламистской партией "Ан-Нахда", пишут в среду западные СМИ со ссылкой на анонимные источники.
Отношения между Фахфахом и партией "Ан-Нахда", во главе которой стоит спикер парламента Рашид Ганнуши, обострились в очередной раз на этой неделе: премьер-министр объявил о готовящихся перестановках в правительстве, в результате которых своих постов могут лишиться шесть министров из этой партии.
В ответ на озвученные планы "Ан-Нахда" заявила о готовности объявить вотум недоверия правительству.
Уже в течение нескольких месяцев в отношении Эльяса Фахфаха ведется расследование по обвинениям в конфликте интересов. Оно связано с тем, что премьер-министр владеет акциями нескольких частных компаний, которым удалось выиграть государственные тендеры.
Эльяс Фахфах и его правительство привели к присяге в феврале 2020 года.
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