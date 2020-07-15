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Дальнее зарубежье 15.07.2020 22:57

Премьер-министр Туниса подал в отставку

Премьер-министр Туниса Эльяс Фахфах подал прошение об отставке после конфликта с крупнейшей в парламенте исламистской партией "Ан-Нахда", пишут в среду западные СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Отношения между Фахфахом и партией "Ан-Нахда", во главе которой стоит спикер парламента Рашид Ганнуши, обострились в очередной раз на этой неделе: премьер-министр объявил о готовящихся перестановках в правительстве, в результате которых своих постов могут лишиться шесть министров из этой партии.

В ответ на озвученные планы "Ан-Нахда" заявила о готовности объявить вотум недоверия правительству.

Уже в течение нескольких месяцев в отношении Эльяса Фахфаха ведется расследование по обвинениям в конфликте интересов. Оно связано с тем, что премьер-министр владеет акциями нескольких частных компаний, которым удалось выиграть государственные тендеры.

Эльяс Фахфах и его правительство привели к присяге в феврале 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУНИС, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]