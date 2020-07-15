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Внутренняя политика 15.07.2020 23:28

Азербайджан увеличит военный бюджет - Алиев

Президент Ильхам Алиев считает, необходимым пересмотр и увеличение военного бюджета Азербайджана.

"Учитывая последние события (на границе с Арменией - ИФ), происходящие в регионе, мы должны пересмотреть наши военные расходы. Не исключается, что Армения, ввиду своего плачевного состояние после последних происшествий, вновь предпримет очередную провокацию", - сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

Президент отметил, что по полученной информации, в настоящее время на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил в зоне карабахского конфликта наблюдается активность с армянской стороны.

"Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную обстановку и впредь будет контролировать. Но мы должны быть ко всему готовы. Поэтому мы должны вновь пересмотреть военные расходы, в частности, в бюджете на следующий год. Все расходы для армии должны быть предусмотрены в полном объеме", - отметил Алиев.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСХОДЫ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]