Азербайджан увеличит военный бюджет - Алиев

Президент Ильхам Алиев считает, необходимым пересмотр и увеличение военного бюджета Азербайджана.

"Учитывая последние события (на границе с Арменией - ИФ), происходящие в регионе, мы должны пересмотреть наши военные расходы. Не исключается, что Армения, ввиду своего плачевного состояние после последних происшествий, вновь предпримет очередную провокацию", - сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

Президент отметил, что по полученной информации, в настоящее время на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил в зоне карабахского конфликта наблюдается активность с армянской стороны.

"Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную обстановку и впредь будет контролировать. Но мы должны быть ко всему готовы. Поэтому мы должны вновь пересмотреть военные расходы, в частности, в бюджете на следующий год. Все расходы для армии должны быть предусмотрены в полном объеме", - отметил Алиев.