Глава Минэкономики отмечает эффективность борьбы с теневой экономикой

Правительство Азербайджана на 1 июля 2020 года выплатила наемным работникам, в сферах пострадавших от COVID-19 компенсаций на сумму 95 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
"На 1 июля 2020 года вы выплатила наемным работникам, работающим в сферах пострадавших от COVID-19, 95 млн манатов компенсаций по заработной плате. Их число составило 210 тыс. человек. Кроме того, в рамках пакета финансовой поддержки частным и микропредпринимателям выплачено 63 млн манатов", - сказал Джаббаролв в среду в ходе расширенного заседания Кабинета Министров Азербайджана, прошедшее под руководством президента Ильхама Алиева.
Он также отметил, что предприниматели в рамках программы по субсидированию кредитов направили в кредитные организации 820 запросов на получение кредитов на сумму 318 млн манатов. "Кроме того, началось оформление банками кредитов на сумму 3 млн манатов", - сказал министр.
Касаясь борьбы с теневой экономикой, министр сообщил, что число электронных накладных по сравнению с январем-маем 2019 года увеличилось на 6,8%. Рост этого показателя в условиях рецессии, говорит о повышении прозрачности оборота. Рост электронного оборота в ненефтяном секторе по разным сферам деятельности таковой: в промышленности -3,2%, в торговле - 6%, в том числе в розничной торговле - 15,3%.
Б.Рустамбеков
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