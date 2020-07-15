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Финансы 15.07.2020 23:35

В Азербайджане число безналичных расчетов внутри страны за I полугодие увеличилось на 37% - глава ЦБ

Ситуация с коронавирусом привела к большой нагрузке на электронные платежи и росту безналичных операций, заявил глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"За шесть месяцев 2020 года число операций с платежными картами внутри страны выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%", - заявил Рустамов в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года.

Глава ЦБА добавил, что число бесконтактных карточек в стране в отчетный период выросло в 8 раз, число операций с ними - в 5 раз.

"Объем электронной торговли вырос на 53%, операций посредством мобильного банкинга - в 2,2 раза, операций через интернет-банкинг - на 84%", - добавил Рустамов.

Рустамов отметил, что ЦБА прогнозирует инфляцию в стране на конец 2020 года на уровне 3-3,5%, что ниже прогноза правительства.

А.Мамедов

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Тэги: ПЛАТЕЖИ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ


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