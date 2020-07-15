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Карабахский конфликт 15.07.2020 23:39

Армения и Азербайджан на фоне обострения ситуации на границе должны воздерживаться от подстрекательской риторики - ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию призывают Ереван и Баку воздержаться от подстрекательской риторики.

"Ситуация на азербайджано-армянской границе остается относительно спокойной. Сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию на местах. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса", - говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ в среду.

Отмечается, что сопредседатели приветствовали подтверждение министрами иностранных дел Армении и Азербайджана проведения предметных переговоров по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СИТУАЦИЯ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]