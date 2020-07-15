Армения и Азербайджан на фоне обострения ситуации на границе должны воздерживаться от подстрекательской риторики - ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию призывают Ереван и Баку воздержаться от подстрекательской риторики.
"Ситуация на азербайджано-армянской границе остается относительно спокойной. Сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию на местах. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса", - говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ в среду.
Отмечается, что сопредседатели приветствовали подтверждение министрами иностранных дел Армении и Азербайджана проведения предметных переговоров по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования.
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