ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 89 раз - Минобороны

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 60,82 и 120 миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 89 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"С позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, а также в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Джил Чамбаракского района подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаравелилер, Заманлы Гедабекского района и другие безымянные высоты", - отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

Х.Насирзаде