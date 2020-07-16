Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 99,1 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 741 и на утро четверга достигло 99 тыс. 168, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане за сутки число излечившихся от коронавируса увеличилось на 1 тыс. 755 человека и достигло 58 тыс. 736 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 691 человека (+11 человек за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 674 и на утро четверга достигло 65 тыс. 188. По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за минувший день в стране были выявлены 811 активных заражений COVID-19 и еще 863 бессимптомных.

Число излечившихся от коронавируса достигло 39066 человек (+1058 человек за сутки).

Новые данные о летальных исходах, связанных с COVID-19 в Казахстане, не поступали. Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в стране достигло 396 человек.

Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют по числу заражений Атырауская область - 8 тыс. 515 (+218 заражений за сутки), Алматы 8 тыс. 259 (+219 заражений), Нур-Султан - 7 тыс. 353 (+204), Карагандинская область - 6 тыс. 544 (+100), а также Западно-Казахстанская область - 4 тыс. 327 (+101) и Шымкент - 4 тыс. 251 (+76).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 521 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 12 тыс. 498, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в четверг.

По ее словам, за прошедшие сутки зафиксировано семь летальных исходов от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 167 человек.

От внебольничной пневмонии за сутки скончались 41 человек, из них 21 в Бишкеке. Всего с марта от пневмонии скончались 612 человек.

За минувшие сутки число выздоровевших от коронавируса в Киргизии увеличилось до 5 тыс. 632 человек (+318 человек за сутки). На лечении находятся 682 человека, из них 16 в реанимации.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 494 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 14 тыс. 787, сообщил в четверг Минздрав республики.

За истекшие сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались четыре человека, общее число жертв коронавирусной инфекции достигло 72 человек.

Число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 328 и достигло 8 тыс. 655 человек. На карантине находятся более 79 тыс. человек. В настоящее время у 60 больных состояние оценивается как тяжелое, у семерых - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 52 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6 тыс. 695, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Данные о новых жертвах коронавируса в стране не поступали. Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Таджикистане от COVID-19 скончались 56 человек.

Число излечившихся достигло 5 тыс. 383 человек (+51 человек за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в этой стране.

"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд 15 июля, подводя итоги визита экспертов организации в Туркменистан.

Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся бы по стране".