Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1006

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1006, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 640 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 244 человека. Выздоровели 883, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.