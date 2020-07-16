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Регион 16.07.2020 10:55

РФ на фоне ситуации с коронавирусом предлагает странам ОДКБ усилить военных медиками и подразделениями РХБЗ

Россия на фоне пандемии коронавируса готова предложить странам ОДКБ включить в состав специальных сил и средств Организации подразделения РХБЗ и медиков, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"В рамках совершенствования системы коллективной безопасности с учетом нового вида угроз готовы предложить нашим союзникам рассмотреть вопрос включения в состав специальных сил и средств ОДКБ медицинских подразделений и сил радиационной, химической и биологической защиты", - сказал Нургалиев.

Он заявил, что пандемия коронавируса еще больше сплотила страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и советы безопасности в борьбе против существующих угроз.

"В телефонном и телекоммуникационном режимах было организовано постоянное взаимодействие профильных организаций - санитарно-эпидемиологических и медицинских служб, миграционных структур, регуляторов в сфере авиатранспорта и туризма, решались вопросы по линии министерств по чрезвычайным ситуациям и министерств обороны", - сказал замсекретаря российского Совбеза.

Он напомнил, что со стороны России оказывается гуманитарная помощь государствам-партнерам, в частности в поставке наборов тест-систем для выявления заражений коронавирусом COVID-19.

"В Республику Армения доставлены передвижные лаборатории и тест-системы для обследования личного состава Вооруженных Сил Армении и 102-ой российской военной базы", - сказал Нургалиев.

Полностью интервью Нургалиева будет опубликовано в четверг в 11:00 мск на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, КОРОНАВИРУС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]