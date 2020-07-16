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Регион 16.07.2020 11:10

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС, если аналогичные ракеты США появятся в Европе - Грушко

Россия готова разместить ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ ЕС в случае, если США разместят аналогичные ракеты в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы уже заявили о том, что если в Европе не будет американских ракет средней и меньшей дальности, то и мы не будем ставить. Как только ракеты появятся - разместим и мы", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам замминистра, "те страны, которые сегодня буквально борются за американское военное присутствие в каком-либо виде, за статус "прифронтовых" государств, - я имею в виду Польшу и страны Балтии, - должны понимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности и своих союзников".

Отвечая на вопрос, может ли Россия передислоцировать тактическое ядерное оружие к границам ЕС в случае, если будет принято решение о перебазировании тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу, Грушко сказал: "Будут приняты все необходимые меры".

"Если мы увидим движение в сторону формирования конкретных планов или соответствующую подготовку, с нашей стороны будут приняты все необходимые меры предосторожности, в том числе военные, чтобы обеспечить безопасность", - отметил он.

Высокопоставленный дипломат согласился с тем, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос. "Да, это хаос. И в сторону этого хаоса движутся США", - сказал он.

Полный текст интервью Грушко будет опубликован в четверг на сайте www.interfax.ru

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, РАКЕТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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