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Регион 16.07.2020 11:25

Несмотря на все нюансы отношений, Россия и Турция имеют единый подход к будущему Сирии - Грушко

Москва и Анкара едины в том, что касается будущего Сирии как неделимого и независимого государства, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью "Интерфаксу".

"При всех нюансах наших национальных позиций, трудностях и различных оценках, у нас есть стратегическое единство в том, что касается будущего Сирии, что это должно быть единое неделимое государство в рамках его нынешних границ, и что сами сирийцы должны определять свою судьбу. Это очень важно. При всех разногласиях нам удается договариваться", - сказал он.

"Да, мы признаём, что у России и Турции могут быть разные интересы, в том числе на Ближнем Востоке", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Но не забывайте, что именно Россия и Турция с участием Ирана сумели создать астанинский формат, который на сегодняшний день формулирует основные принципы урегулирования в Сирии", - напомнил Грушко.

Отвечая на вопрос, являются ли отношения с Турцией лишь ситуативным альянсом, замминистра сказал: "Я бы не вычленял отношения России и Турции из общего контекста международных отношений, которые находятся не в очень хорошем состоянии. По мере ослабления коллективных начал политика начинает уходить и в ситуативные альянсы".

По его словам, "у России и Турции есть история своих отношений, она общеизвестна, и "черных кошек" было немало". "С другой стороны, благодаря усилиям президентов Путина и Эрдогана удалось далеко продвинуться в сфере выстраивания стратегического партнерства", - подчеркнул Грушко.

"Если вы посмотрите на содержание двусторонних отношений, - а это и сфера экономики, энергетики, контактов между людьми, - то трудно не увидеть, что они опираются на прочную основу. Здесь очевидно присутствуют элементы позитивной взаимозависимости. Такие проекты, как, например, "Турецкий поток", строительство атомной станции "Аккую", оказывают влияние на саму природу отношений", - сказал Грушко.

Он подчеркнул, что "при всех разногласиях нам удается договариваться". "Мне трудно сказать, с какими еще странами у нас такие плотные контакты, фактически в ежедневном режиме", - отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, "мы проделали огромный путь и добились больших результатов, при том, что у нас есть сфера разногласий, и мы абсолютно открыты для их обсуждения".

Полный текст интервью Грушко будет опубликован в четверг на сайте www.interfax.ru

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БУДУЩЕЕ


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