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Карабахский конфликт 16.07.2020 10:25

В результате армянских обстрелов нанесен серьезный ущерб имуществу граждан приграничных азербайджанских сел, пострадавших нет - Минобороны Азербайджана

В результате обстрелов ВС Армении приграничного азербайджанского села Дондар Гушчу Товузского района нанесен серьезный ущерб хозяйств граждан, пострадавших среди гражданских лиц нет, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

"В результате обстрела со стороны ВС Армении села Дондар Гушчу Товузского района снаряды упали на жилые дома и приусадебные участки. Домам и личным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Среди гражданских лиц пострадавших нет", - сказал Даргяхлы.

Как сообщалось ранее, в утренние часы 16 июля ВС Армении вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. По данным оборонного ведомства, армянской стороной были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]