В результате армянских обстрелов нанесен серьезный ущерб имуществу граждан приграничных азербайджанских сел, пострадавших нет - Минобороны Азербайджана

В результате обстрелов ВС Армении приграничного азербайджанского села Дондар Гушчу Товузского района нанесен серьезный ущерб хозяйств граждан, пострадавших среди гражданских лиц нет, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

"В результате обстрела со стороны ВС Армении села Дондар Гушчу Товузского района снаряды упали на жилые дома и приусадебные участки. Домам и личным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Среди гражданских лиц пострадавших нет", - сказал Даргяхлы.

Как сообщалось ранее, в утренние часы 16 июля ВС Армении вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. По данным оборонного ведомства, армянской стороной были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.