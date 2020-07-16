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Карабахский конфликт 16.07.2020 10:38

В Баку называют дезинформацией сообщение о потери 13 беспилотников в боях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что якобы в ходе боев в Товузском направлении азербайджано-армянской границы были сбиты 13 азербайджанских БПЛА.

"Это дезинформация. Заявляем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений Азербайджанской Армии, находятся в строю, потерь нет", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БПЛА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]