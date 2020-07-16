В Баку называют дезинформацией сообщение о потери 13 беспилотников в боях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что якобы в ходе боев в Товузском направлении азербайджано-армянской границы были сбиты 13 азербайджанских БПЛА.

"Это дезинформация. Заявляем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений Азербайджанской Армии, находятся в строю, потерь нет", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.