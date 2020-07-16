Армении надо перестать быть проблемой для Южного Кавказа- МИД Турции

Армения является основным препятствием для установления прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, говорится в заявлении МИД Турции.

"Теперь Армения для прикрытия своих агрессивных действий против Азербайджана, обвиняет Турцию в лицемерии. Такое двуличное отношение со стороны Армении, которая продолжает оккупацию территорий Азербайджана, наглядно показывает, кто является основным препятствием для установления постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Турции в ответ на заявление МИД Армении от 15 июля.

По мнению официальной Анкары, проведение внешней политики с такими обвинениями и клеветой не пойдет на пользу ни региону, ни самой Армении.

"Этот подход является проявлением менталитета, который создает свою идентичность только на основе одностороннего понимания истории и пытается оправдать свою незаконную агрессию. Власти Армении должны как можно скорее, научиться быть частью решений, а не проблемой на Южном Кавказе", - подчеркивает МИД.

Н.Аббасова