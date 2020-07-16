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Регион 16.07.2020 10:52

Армении надо перестать быть проблемой для Южного Кавказа- МИД Турции

Армения является основным препятствием для установления прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, говорится в заявлении МИД Турции.

"Теперь Армения для прикрытия своих агрессивных действий против Азербайджана, обвиняет Турцию в лицемерии. Такое двуличное отношение со стороны Армении, которая продолжает оккупацию территорий Азербайджана, наглядно показывает, кто является основным препятствием для установления постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Турции в ответ на заявление МИД Армении от 15 июля.

По мнению официальной Анкары, проведение внешней политики с такими обвинениями и клеветой не пойдет на пользу ни региону, ни самой Армении.

"Этот подход является проявлением менталитета, который создает свою идентичность только на основе одностороннего понимания истории и пытается оправдать свою незаконную агрессию. Власти Армении должны как можно скорее, научиться быть частью решений, а не проблемой на Южном Кавказе", - подчеркивает МИД.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]