ВС Армении не могли подбить азербайджанский танк, так как все танки вне зоны досягаемости противника – Минобороны Азербайджана

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы опроверг информацию о подпитии ВС Армении азербайджанского танка.

«Армяне не подбивали азербайджанский танк. Это дезинформация. Все азербайджанские танки целы и в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не находится на переднем крае. Азербайджанские танки вне зоны досягаемости вражеских подразделений», - сказал Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

А.Азизов