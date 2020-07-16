В Армении за сутки 554 новых заражения COVID-19, скончались 15 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 554 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 33 тыс. 559, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 796 человек. "Из них 607 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 189 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в Армении проведено 2 тыс. 190 тестов на COVID-19. Выздоровели после коронавируса 21 тыс. 931 человек (+583 за сутки).